In einem neuen, gänzlich in weiß gehaltenen Raum des Museums der Heizkultur Wien werden Fragen nach der Zukunft der Energie und der Energie der Zukunft gestellt: Wie heizen wir in Zukunft? Und woher kommt künftig der Strom? Welche Energiequellen stehen zur Verfügung? Wie können diese möglichst umweltschonend genutzt werden? Und an welchen neuen Energieformen forscht die Wissenschaft?

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!