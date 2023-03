Optional kann die Pumpe mit Hilfe des Wilo-Smart Connect Modul BT zudem um eine Bluetooth-Schnittstelle erweitert werden. Dies ermöglicht digitale Funktionen wie beispielsweise die Überwachung und Einstellung der Pumpe, aber auch das Einspeichern der Kontaktdaten des Installateurs auf der Pumpe selbst.



Dank blockierstromfestem EC-Motor mit integrierter elektronischer Leistungsregelung passt sich die Wilo-Stratos PICO plus automatisch und stufenlos an die jeweilige Betriebsart an. Im Zusammenspiel mit dem einfachen hydraulischen Abgleich sowie ihrer hohen Einstellgenauigkeit erreicht die Wilo-Stratos PICO plus höchste Energieeffizienz-Werte. Die Produktfamilie Wilo-Stratos PICO plus eignet sich ideal für Heizungs- und Klimaanwendungen in Ein- oder Zweifamilienhäusern sowie für gewerbliche bzw. Großgebäude.

