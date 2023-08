Forschung und Technologie liefern Lösungsansätze für den Weg zur Klimaneutralität und unterstützen dabei, die Lebens- und Arbeitsqualität in Österreich für die Zukunft zu sichern. Oft fehlt es allerdings nicht an den richtigen Tools, um Verbesserungen zu generieren, sondern an deren Implementierung in den Markt und ins Daily Business.



Beim 3. Innovationskongress für digitales Planen, Bauen und Betreiben stehen Best Practices aus Deutschland, Schweiz und Österreich im Fokus, die aufzeigen, wie das funktionieren kann. Mit Mario Herger als Keynote wird außerdem ein Blick ins bzw. aus dem Silicon Valley geworfen – aus einer Perspektive, in der künstliche Intelligenz und Augmented Reality bereits integraler Teil der Lebensumgebung und der Arbeitswelten sind. Expert*innenpanels, Kamingespräche und Networking Spaces runden das Programm ab.



Dieses Jahr erhalten Wiener Start-ups zudem die Möglichkeit, innovative Lösungen rund um digitales Planen, Bauen und Betreiben auf die Bühne zu bringen und ihre Ansätze im Rahmen der Panelrunden zu diskutieren. Einreichungen dafür können bis zum 28. September an die Wirtschaftsagentur Wien geschickt werden.