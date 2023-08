Unter welchen Voraussetzungen erwägen Sie den Einsatz von KI bei Lösungen Ihres Unternehmens?

Hollaus: Wir nutzen KI bei ähnlichen Zuweisungen. Also immer dann, wenn etwas so ähnlich wie etwas anderes auszuführen ist. Ein großer Bereich ist dabei unser CAFM-System. Aber auch bei der Analyse von fremden CAD-Produkte fällt auf, dass es bei KI um das Erkennen von ähnlichen Situationen geht. Dafür suchen wir Lösungen.



Aber nicht alle Lösungen erfordern im Umkehrschluss den Einsatz von KI?

Hollaus: Ich glaube insbesondere die Anwender*innen sollten sich davon trennen, alles unbedingt mit KI lösen zu wollen, das ist vollkommen egal. Wichtig ist in Wahrheit, dass man digitalisiert. Das ist es, was die Veränderung einleitet. Ob ich dann mit künstlicher Intelligenz analysiere oder mit irgendwelchen anderen Mitteln ist völlig unerheblich. Natürlich kann man sagen, ich programmiere irgendetwas rund um eine KI und könnte auch noch eine Blockchain einbauen, das ist noch moderner. Aber die Frage ist immer, wo kann ich das nutzen?



Stichwort Nutzung, gerade in der Gebäudetechnik, die mit dem Fachkräftemängel zu kämpfen hat, stellt sich die Frage, ob sich in Zukunft ein gewisser Teil der fehlenden Manpower mit KI ersetzen lässt. Wie sehen Sie das?

Hollaus: Das ist ein sehr heißes Spiel. Dabei geht es zum Beispiel um Predictive Maintenance. Für manche Bereiche mit geringem Risiko ist das natürlich in Ordnung. Man lässt künstliche Intelligenz also analysieren, wann man warten muss oder nicht. Dort bewegt man sich aber schnell in eine Richtung, wo bewertet werden muss, was es wert ist, wenn sich ein Mensch verletzt, oder ein Mensch stirbt. Nehmen wir an ein Unternehmen macht eine Wartung nicht, weil die KI sagt, die braucht es nicht. Diese Aussage trifft mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu. Eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit lässt sich mit künstlicher Intelligenz nicht erreichen, das gilt auch für menschliche Intelligenz. Es gibt immer ein Restrisiko. Aber als Teil einer KI auch ein Menschenleben bewerten oder beziffern zu müssen, widerstrebt mir als Person extrem.

