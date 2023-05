Die Branche trauert um Klaus Koller, langjähriger Geschäftsführer von Daikin Österreich, der am 22. Mai 2023 nach schwerer Krankheit verstorben ist. Erst im vergangenen Sommer 2022 trat Koller nach fast 30 Jahren seinen Ruhestand an. Nach einem Quereinstieg in die Branche kam er 2003 zu Daikin und übernahm die Geschäftsführung von Daikin Österreich 2010.



„In den zehn Jahren als Geschäftsführer von Daikin Österreich prägte er die Organisation nachhaltig. 2020 übergab er die Geschäftsführung erfolgreich und widmete sich in den letzten zwei Jahren seiner beruflichen Tätigkeit der wachsenden Thematik im Bereich Normen, Gesetze und Verordnungen, sowie der Umweltbeeinflussung durch Kältemittel. Bis zu seinem Pensionsantritt im Juni 2022 war er eine Institution sowohl bei Daikin als auch in der HLKK-Branche in Österreich", zollt Daikin Österreich Kollers Einsatz Tribut.



Der TGA spricht der Familie, Freund*innen und Kolleg*innen von Klaus Koller tiefstes Mitgefühl und aufrichtiges Beileid für ihren Verlust aus.