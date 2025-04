Mit Matthias Tanzer hat Servicequadrat, ein Partnerunternehmen der GC Gruppe, einen neuen Geschäftsführer, der im Bereich Heizung und erneuerbare Energie über und langjähriges Know-how verfügt. Servicequadrat mit Sitz in Linz arbeitet im Auftrag von Installateurpartner*innen und sorgt dafür, dass Heiz- und Kühlanlagen fachgerecht in Betrieb genommen sowie ordnungsgemäß gewartet und serviciert werden.

Tanzer ist gelernter Elektrotechniker und befasst sich seit knapp 20 Jahren mit dem Thema Heizung und erneuerbare Energie, 2024 heuerte er bei der GC Gruppe an. Dank seines technischen Know-hows, einem Masterstudium in Marketing und Vertrieb sowie seiner Tätigkeit in der liefernden Industrie und im Großhandel kennt Tanzer die Bedürfnisse der Branche von verschiedenen Seiten

In seiner neuen Funktion soll er dementsprechend den strategischen Fokus auf den Ausbau der Serviceleistungen vorantreiben. „Gerade der Bereich von Heiz- und Energielösungen erleben wir eine sehr starke Dynamik und permanente Weiterentwicklung. Mein oberstes Ziel ist es, gemeinsam mit meinem Team optimale, zukunftsfähige Lösungen weiterzuentwickeln, die im Sinne des gemeinsamen Erfolges mit unseren Handwerkspartner*innen stehen“, betont der neue Geschäftsführer.

>> Tipp der Redaktion: Alle Personalmeldungen aus der Branche finden Sie gesammelt hier, bleiben Sie auch mit unserem Newsletter immer up to date!