Eine im Auftrag von Resideo durchgeführte Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens OnePoll hat ergeben: Wenn es um die aktuell so drängenden Energieeinsparungen geht, würden sich 46 Prozent der Hausbesitzer in Deutschland zur Beratung an einen SHK-Handwerker wenden1. Tatsächlich können Installateure in dieser Hinsicht viel für ihre Kunden erreichen, denn in Haushalten entfallen rund 86 Prozent der Energiekosten auf Heizung und Warmwasser2 – mit den richtigen Produkten und Lösungen ist das Einsparpotenzial entsprechend groß. Dabei muss es nicht gleich der komplette Austausch der Heizungsanlage sein. Durch eine Optimierung des bestehenden Systems sind bis über 20 Prozent Einsparung möglich3. Bei einer Ergänzung mit einer zeitprogrammierbaren Einzelraumregelung kann dies noch gesteigert werden. Resideo zeigt, wie die Heizungsoptimierung in fünf einfachen Schritten geht, schnell und schmutzlos.



Um einen optimalen und sparsamen Betrieb zu gewährleisten, muss eine Heizungsanlage regelmäßig überprüft werden. Denn: Verschleiß, Verschmutzung oder nicht mehr passende Einstellungen können dazu führen, dass die Heizungsanlage ineffizient, mit zu hohem Energieverbrauch, arbeitet. Im Mittelpunkt bei der Optimierung von Bestandsanlagen stehen in erster Linie die Einregulierung der Anlagenhydraulik, die Prüfung vorhandener Umwälzpumpen und ein Check der Thermostatventile auf Zustand und Funktion.

1 Im Juni 2022 von OnePoll im Auftrag von Resideo durchgeführte Umfrage unter 1.000 Hausbesitzern in

Deutschland.

2 Laut Pressemitteilung Nr. 383 des Statistischen Bundesamts (13. August 2021)

3 Ergebnis von Praxisbeispielen aus dem OPTIMUS-Projekt