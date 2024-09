Nach der Premiere der VIZ Infodays im letzten Jahr, rollt der Verband der Installations-Zulieferindustrie die Eventreihe nach der ISH 2025 wieder in Österreich aus. An den vier Standorten in St. Pölten, Spielberg, Mondsee und Hall in Tirol will der Verband seinen Mitgliedern und ihren Kundensegmenten eine Plattform zum Austausch bieten.



Man habe im Frühjahr Gespräche mit einzelnen Gruppierungen geführt und die Ideen und Anregungen in die neuerliche Umsetzung der VIZ Infodays einfließen lassen, wie der Verband berichtet. So starten die Events jetzt kurz vor Mittag mit Vorträgen, die direkte Fragen und Probleme der Betriebe aufgreifen sollen. Die Fachexpert*innen werden im Anschluss persönlich für weitere Fragen zur Verfügung stehen. Auch eine Fachausstellung wird es wieder geben. Details zu den Themen und Programm sind ab 1. Oktober abrufbar. Der Eintritt ist für interessierten Installateur*innen, Planer*innen und Bauträger frei.





