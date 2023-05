Die inhaltliche Ausrichtung, die regionale Ansprechpartner*innen und die Präsentation der ISH Neuheiten in unmittelbarer Nähe hätten bei den Besucher*innen hohen Anklang gefunden, zieht man beim VIZ Resümee. Eine erste Auswertung der Besucher*innenumfrage, die während der Ausstellung durchgeführt wurde, spiegele dieses Ergebnis wider. So haben knapp 80 Prozent angegeben, die Ausstellung auch 2025 wieder zu besuchen und auch weiterzuempfehlen.



In Hall in Tirol haben sich zudem die VIZ Ingenieure offiziell vorgestellt. Die regionale, im Idealfall bundesländerweise Arbeitsgruppe, zwischen Planer*innen, Installateur*innen und Schulen hat es sich zum Ziel gesetzt, mehr Fachpersonal in die Branche zu bringen und zu halten. An den Details soll in den kommenden Wochen gearbeitet und das Modell dann österreichweit angeboten werden. Neben Tirol wird auch die Steiermark von Beginn an mit an Bord sein.



Der VIZ will das Ergebnis und die gesammelten Adaptierungsvorschlägen jetzt in einem Gremium erörtern und die zukünftige Ausrichtung besprechen. „Ich gehe fix davon aus, dass wir 2025 mit den VIZ Infodays erneut auf Tour gehen und uns mit unseren Partnern vor Ort treffen werden", so Sollböck in seinem Schlussstatement.