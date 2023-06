An der Spitze von, Produzent für Elektrorohre, Kabelschutz, Blitzschutz, Einziehsysteme & Co., gibt es ab Juli einen Generationswechsel: Peter Steigenberger geht in den Ruhestand und übergibt die Leitung des Unternehmens an. Der 52-Jährige wechselt damit nach 31 Jahren erstmals den Arbeitgeber.Zuletzt war Pfeil als Leiter der Region Nord-Ost-Europa bei der, einem Spezialisten für Kupfer und Kupferlegierungen, tätig. Darüber hinaus war er Geschäftsführer von, einer Tochtergesellschaft der Wieland Austria zur Herstellung von Kupferrohren, Fittings und Halbzeugen aus Kupfer und Kupferlegierungen. Mit eigenem Fuhrpark beliefert Wieland Möllersdorf Partner aus Großhandel, Industrie und Kälte/Klimatechnik.Die Entscheidung war nicht gegen Wieland, sondern für sich und für Dietzel Univolt gefallen, verrät Pfeil im Gespräch mit Elektrobranche.at. Dietzel sei ein sehr familiäres Unternehmen, das gefalle ihm. Neben Pfeil gehören die Prokuristen(Betriebs- und Einkaufsleitung) und(Marketing und Vertrieb) zur operativen Geschäftsführung von Dietzel Univolt.>> Tipp der Redaktion: Alle Personalmeldungen aus der Branche finden Sie gesammelt hier , bleiben Sie auch mit unserem Newsletter immer up to date!