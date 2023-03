Entgeltliche Einschaltung

SYR : Neue Maßstäbe in der Wasserenthärtung

Hartes Wasser, Kalk, Korrosion – alles Dinge, die man in keinem Rohrsystem haben möchte. Daher ist Wasserenthärtung einer der wichtigsten Punkte, wenn es um die Prävention von Lochfraß in Rohren geht. Ideal, wenn man auf diesem Gebiet mit der Hans Sasserath GmbH & Co. KG den besten Partner an seiner Seite hat. Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung hat der Korschenbroicher Armaturenhersteller nun die neue Weichwasseranlage NeoSoft Connect und die Dosierpumpe NeoDos Connect auf den Markt gebracht – und damit ein un-widerstehliches Duo in der Hausinstallation.