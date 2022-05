Neuer ABEX in Baden

Ein neuer ABEX-Abholexpressmarkt im niederösterreichischen Tribuswinkel versorgt die Installateur*innen ab sofort mit rund 4.000 lagernden Artikeln. Mit dem neuen ABEX verdichtet die GC-Gruppe Österreich ihr Versorgungsnetz im Osten des Landes weiter. „Wir freuen uns, dass wir unseren Installateurpartner*innen im Osten Österreichs mit dem neuen ABEX eine weitere Anlaufstelle für den täglichen Spontanbedarf bieten können“, so Roland Melchior, Leiter des ABEX Baden/Tribuswinkel. Mit dem Know-how zu den Artikeln könne man Partner*innen auch kompetente Beratung bei schwierigen Situationen auf der Baustelle bieten, bekräftigt Melchior.

Österreichische Installationsbetriebe sind nach wie vor gefordert: Die hohe Bautätigkeit sorgt für volle Auftragsbücher. Wer sich darauf verlassen kann, benötigte Ware sicher zu erhalten, kann auch die tägliche Arbeit erfolgreich erledigen. Installateurpartner*innen verbringen in der Regel etwa zehn Minuten im ABEX für einen Abholauftrag in normalem Umfang, informiert die GC-Gruppe. Wer es noch schneller haben möchte, kann die Blitzabholung nutzen, wie ABEX-Koordinator Martin Szeidl erklärt: „Unsere Installateurpartner*innen rufen einfach im ABEX ihrer Wahl an und bestellen die benötige Ware. Diese wird von den ABEX-Mitarbeitern innerhalb einer Stunde gesammelt bereitgestellt und braucht nur noch abgeholt zu werden.“ Begleitet wird die Eröffnung in der kommenden Zeit von Eröffnungsangeboten und -aktionen.