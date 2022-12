Seit Anfang Dezember 2022 verantwortet Dieter Meyer verantwortet alle Aktivitäten von Equans in Österreich und Ungarn. Nach dem Abschluss der HTL Mödling war er während des Studiums an der Technischen Universität Wien mehrere Jahre in der Entwicklung und im Service in der Medizintechnik tätig. 2003 wechselte er in die Energiewirtschaft zum Verbundkonzern und anschließend in die Stabsstelle für strategische Sonderaufgaben beim Netzbetreiber APG. Von 2007 bis 2015 war er als Geschäftsführer im Verbundkonzern für den Aufbau des Bereichs Erneuerbare Energien im In- und Ausland verantwortlich. 2015 kam er zur Powerlines Group welche heute Teil von Equans ist. Dort verantwortete er als Geschäftsführer den Bereich Energy in Österreich, Deutschland und Luxemburg.