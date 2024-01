Der Aufsichtsrat von Ziehl-Abegg hat Wolfgang Mayer zum neuen Vorstand Technik berufen. Der 50-Jährige wird die neue Aufgabe im Februar 2024 übernehmen. Mayer war in seinen vorigen Positionen auf die Internationalisierung von Entwicklungstätigkeiten spezialisiert. So hat er etwa in China, Ungarn, Finnland und den USA R&D-Bereiche auf- und ausgebaut „Diese Erfahrung wird mir bei Ziehl-Abegg zugutekommen“, so Mayer. Ein Faible hat der Maschinenbauer auch für „smarte Produktarchitektur“.



Der Diplom-Ingenieur war seit 1996 für Kuka tätig. Anfangs bekleidete er verschiedene Funktionen in der Applikations- und Softwareentwicklung, später leitete der Maschinenbauingenieur für Kuka Robotics Forschung und Entwicklung im Bereich Mechatronik. Seit 2020 hatte er die Funktion des CTO bei Kuka Robotics inne.



