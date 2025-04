Bernhard Bauer, seit Anfang 2022 als Vertriebstechnikleiter den Bereich Heizung und Energie bei der SHT verantwortlich, übernimmt mit März 2025 die gesamtverantwortliche Leitung der Vertriebstechnik für ganz Österreich und folgt damit auf Thomas Waldbauer, der zeitgleich die Leitung der SHT Region Ost übernommen hat. In seiner neuen Funktion trägt Bauer die strategische Gesamtverantwortung für alle vertriebsrelevanten Bereiche – von Energie und Heizung über Installation und Sanitär bis hin zur Eigenmarke. Er berichtet in dieser Funktion direkt an Geschäftsführer Martin Haas.

Die Vertriebstechnik nimmt eine zentrale Rolle innerhalb der SHT ein und unterstützt die Vertriebsaktivitäten mit gezielten Maßnahmen. Sie fördert den Austausch zwischen Industrie und Vertrieb und steuert Programme zur Marktbearbeitung. Bauer setzt in seiner neuen Funktion auf eine gezielte Weiterentwicklung der Hauptproduktgruppen der SHT. Gemeinsam mit seinem Team will er daran arbeiten, das Portfolio an die Marktanforderungen anzupassen und den Vertrieb zu stärken.