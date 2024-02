Hans-Peter Weiss, der die Entwicklung der Bundesimmobiliengesellschaft seit 2011 als Geschäftsführer verantwortet, wird die BIG mit Oktober 2024 verlassen. Darauf habe er sich mit der ÖBAG als Eigentümer der BIG geeinigt, so eine Aussendung des Unternehmens. Weiss werde dem Angebot einer heimischen Unternehmensgruppe nachkommen, um als Mitglied der Geschäftsleitung deren Beteiligungsverwaltung zu verantworten. Sein*e Nachfolger*in wird im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung ausgewählt werden.



"Ich bedanke mich bei allen Menschen, die die positive Entwicklung des Konzerns mitgestaltet haben und mich in den vergangenen mehr als zwölf Jahren beruflich begleitet haben", so Weiss. Im laufenden Jahr wird neben Hans-Peter Weiss auch der zweite Geschäftsführer der BIG, Wolfgang Gleissner, aus dem Unternehmen ausscheiden, um in den Ruhestand zu treten. Für ihn wird im Mai 2024 Gerald Beck in die Geschäftsführung einziehen, der zuvor Geschäftsführer bei UBM Development Österreich war.

>> Tipp der Redaktion: Alle Personalmeldungen aus der Branche finden Sie gesammelt hier , bleiben Sie auch mit unserem Newsletter immer up to date!