Thomas Koberer, bisheriger ÖAG-Verkaufsleiter für Kärnten, verlässt den Großhändler. Interimistisch wird Roman Kohlbacher ab sofort zusätzlich zu seiner Position als Verkaufsleiter Steiermark auch die Verantwortung für Kärnten übernehmen. Unterstützt wird er dabei von Pascal Wieser, der in die Rolle des Außendienstleiters nachrückt. Wieser wird in Kärnten somit vor Ort der erste Ansprechpartner für das Außendienstteam wie ÖAG-Kunden sein.



„Wir sind davon überzeugt, dass wir mit diesem neuen Team in Kärnten gut für die kommenden Herausforderungen gerüstet sind und die Region in guter, alter Komplett-Profimanier weiterhin erfolgreich entwickeln und ausbauen können", betont die ÖAG in einer Aussendung.



