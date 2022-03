Quester reorganisiert Vertriebsteam

Baustoff- und Fliesenfachhändler Quester stellt seinen Vertrieb neu auf. Mit der neuen Struktur, welche die verschiedenen Kund*innenbedürfnisse und Vertriebskanäle in den Fokus rückt, sowie Regionen aufbricht, will Geschäftsführerin Barbara Bernsteiner eine einheitliche Vorgehensweise und Quester-Standards schaffen. „Wir wollen und müssen ganzheitlich als Unternehmen denken und einen gemeinsamen Weg gehen, und nicht mehr in Regionen agieren. Mit diesem Zugang und einem aktiven Vertriebsfokus nutzen wir nicht nur Synergien, sondern fördern und fordern auch den innerbetrieblichen Austausch", betont Bernsteiner.