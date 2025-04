Der "richtige Mix aus Strategie, operativer Führung und konsequenter Kundenorientierung": So beschreibt Reflex Winkelmann jene Frau, die seit 1. April für die Geschäftsführung zuständig ist. Sandra Bell hat die globale Führung der Geschäftseinheit Winkelmann Building+Industry (WBI) übernommen und wurde zum Chief Executive Officer (CEO) der Reflex Winkelmann GmbH ernannt.

Christian Knechtel, CEO der Winkelmann Group, freut sich über die Besetzung der vakanten Position: „Mit Dr. Sandra Bell gewinnen wir eine erfahrene Geschäftsführerin aus der SHK-Branche, die auf allen Zukunftsfeldern, auf denen wir bereits tätig sind und künftig wachsen wollen, umfangreiche Expertise und weitere Blickwinkel mitbringt.“

Nach ihrem Berufseinstieg bei der Boston Consulting Group war Bell in leitenden Führungspositionen bei Henkel und Hershey im In- und Ausland tätig. 2018 wechselte sie in die SHK-Branche. Zuletzt war sie Geschäftsführerin und Chief Marketing Officer der Viega Group. Darüber hinaus ist sie Mitglied des Verwaltungsrates der Dr. Wolff Group.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!