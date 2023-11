Im Messezentrum Salzburg fand vom 23.-26. November 2023 die Berufsstaatsmeisterschaften AustrianSkills statt, darunter auch für die besten Installations- und Gebäudetechniker*innen der letzten beiden Bundeslehrlingswettbewerbe. Insgesamt zehn Teilnehmende aus den Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol, Vorarlberg und Wien kämpften um die Teilnahme an der Berufswelt- und den Berufseuropameisterschaften.

Der Oberösterreicher René Steinkellner vom Lehrbetrieb Forstenlechner in Perg holte mit seiner Leistung die meisten Bewertungspunkte und somit den ersten Platz, gefolgt vom Tiroler Johannes Gstrein vom Lehrbetrieb Grutsch Technik in Arzl im Pitztal. Den letzten Stockerlplatz belegte der Tiroler Jonas Widmann von der Firma Erhart Installationen in Steinach am Brenner. Steinkellner fährt damit als österreichischer Kandidat im September 2024 zu den WorldSkills nach Lyon/Frankreich, Johannes Gstrein im September 2025 zu den EuroSkills nach Herning/Dänemark.

