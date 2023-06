Am 12. Juni 2023 hat Ing. Tomasz Deby die Führungsverantwortung der SHT Oberösterreich als neuer Verkaufsleiter übernommen. In dieser Position berichtet er direkt an den Geschäftsführer der SHT, Martin Haas.



Der gelernte Elektroinstallateur verfügt über langjährige Erfahrung im technischen Großhandel (unter anderem bei Sonepar und Schrack) in verschiedenen Leitungsfunktionen und gilt als jemand, der Anforderungen der regionalen Installateur*innen gut versteht.