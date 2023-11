Seit Oktober ist der Management- und Industrie-Experte Christoph Gross für den Bereich Business Development & Sales bei Generalplaner Spiegltec verantwortlich. In seiner neuen Position will er dazu beitragen, das Unternehmen als führenden EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management)-Anbieter im deutschsprachigen Raum zu etablieren.



Der gebürtige Steirer verfügt über Management- und Sales-Erfahrungen in führenden Positionen im Industriebereich. So war er insgesamt fast fünfzehn Jahre im industriellen Anlagenbau tätig. Sechs davon leitete er den Bereich „Mechanical Engineering“ in einem Industriekonzern. Den Grundstein für seine Karriere legte der 34-Jährige mit seinem abgeschlossenen Diplomstudium „Automatisierungstechnik-Wirtschaft“ an der FH Campus 02 in Graz, in dem er sich auf Verfahrenstechnik, Umwelttechnik, Projektmanagement und Unternehmensführung spezialisierte.



„Ich freue mich, in meiner neuen Verantwortung und als Teil eines überaus engagierten Teams die Zukunft von Spiegltec aktiv zu gestalten. Neben dem breiten Aufgabenspektrum und Portfolio reizt mich dabei besonders die Herausforderung, Erneuerung und Kontinuität in Einklang zu bringen. Nur so gelingt es uns, am Puls der Zeit zu bleiben, ohne dabei den Fokus auf das Wesentliche zu verlieren“, so Gross.

