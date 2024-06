Das große Meilensammeln für die Branchen-Regatta der Frauenthal Handel Gruppe 2025 hat am 1. Juni begonnen und läuft bis zum 31. Mai 2025. Eine Anmeldung zur Teilnahme am ISZ Cup im kommenden Jahr ist bis zum 30. September möglich. Alle Details, Teilnahmeformulare und Sammelpässe sind in den ISZ Märkten erhältlich.



⇨ Beim ISZ Cup 2025 in Pula (Kroatien) werden 80 Boote an den Start gehen. Mit dabei sind: Austria Email, Alva, Awt, Bwt, Duka, Duravit, Geberit, Grohe, Grundfos, Hansgrohe, Hawle, Herz, Homa, HL, Kludi, Laufen, Ochsner, Poloplast, Rems, Steinbacher, Vaillant, Viega, Villeroy & Boch, Vono und Wilo.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!