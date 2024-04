Robert Just, bei Frauenthal für Verkauf und Tagesgeschäft verantwortlich, ist der Aufbau dieser dritten Elektroschiene ein logischer Schritt in einen Wachstumsmarkt: "Wir haben bisher jene Elektriker nicht angesprochen, die ein volles Beratungs- und Betreuungsangebot sowie das komplette Sortiment erwarten", so Just. Das sind insbesondere jene, die nicht online-affin sind, wenig selber bestellen und vor allem das gesamte Elektro-Angebot aus einer Hand wollen. Das ist jetzt möglich: "Wir werden nicht nur das schnelldrehende Lagersortiment haben, sondern die volle Breite an Beschaffungsware anbieten!" Der Umfang lässt sich dabei noch nicht beziffern, da sich die Zahl der Lieferanten täglich erhöht und bis Juni weiter wachsen wird. Als Ziel stellt Just Zahlen aus der Installationstechnik in den Raum: Dort sind derzeit rund 1,7 Mio. bestellbare Artikel angelegt: "Im Elektro-Bereich wird es ähnlich sein", so der ehrgeizige Plan der Frauenthal.

Die Kontinentale ist dafür das richtige Dach, weil hier bereits jetzt verschiedene Geschäftszweige abgedeckt werden: So werden unter anderem Tiefbau, Industrie und Baufirmen aus der Kontinentale beliefert.

Um das volle Sortiment an Beratung und Betreuung abdecken zu können, wird die Frauenthal bei der Kontinentale Elektrosparte sowohl neues Personal aufbauen als auch bestehende Ressourcen umschichten. Der Grund dafür ist für Just klar: "Elektro ist ein Wachstumsmarkt in der Gebäudetechnik!"