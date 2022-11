Mit dem Erwerb der Slabihoud GmbH und Hans Lohr GmbH baut STRABAG die TGA-Kompetenzen um weitere Geschäftsfelder aus. Mit der hundertprozentigen Tochterfirma Böhm Stadtbaumeister & Gebäudetechnik konnte sich STRABAG in den vergangenen Jahren bereits in den Bereichen HKLS und Elektrotechnik in Wien, Niederösterreich, Graz und dem Burgenland etablieren. Nun wird das Leistungsspektrum entlang der Wertschöpfungskette um die Geschäftsfelder Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR) sowie Sicherheits- und Nachrichtentechnik erweitert. Die Wettbewerbsbehörden muss die Transaktion noch freigeben.