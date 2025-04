Die Strabag Property and Facility Services, ein auf Facility Management spezialisiertes Unternehmen der Strabag-Gruppe, hat am 11. März 2025 eine Vereinbarung zur Übernahme der tschechischen Instalace Praha unterzeichnet. Das Unternehmen mit Sitz in Prag ist ein inhabergeführter Anbieter mit breitem Leistungsportfolio, insbesondere im Bereich der technischen Gebäudeausstattung (TGA) sowie der technischen Facility Management-Leistungen.

Das Unternehmen beschäftigt rund 300 Mitarbeitende in ganz Tschechien und hat im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 72 Millionen Euro erwirtschaftet. Mit dem Erwerb gewinnt Strabag PFS einen Experten für die Umsetzung komplexer TGA-Projekte. Mit seinen zusätzlichen Kompetenzen in der TGA-Planung und der energieeffizienten Anlagensteuerung wird die nachhaltige Serviceline eco2solutions von Strabag PFS ergänzt.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!

„Gemeinsam mit der im Dezember 2024 erworbenen B2Assets sowie unserer bestehenden Strabag PFS Landesgesellschaft werden wir zu einem der Marktführer unter den Building Solutions Anbietern in Tschechien“, freut sich Stefan Babsch, Geschäftsführer der Strabag PFS Unternehmensgruppe, und ergänzt: „Der ausgewogene Mix aus langfristigen Facility-Management-Bestandsverträgen und komplexen TGA-Bauprojekten sichert uns nachhaltiges Wachstum.“

Strabag PFS steuert seine Auslandsaktivitäten in Tschechien, Polen, der Slowakei und Luxemburg über die österreichische Landesgesellschaft mit Sitz in Wien. Moment beschäftigt das Unternehmen rund 150 Mitarbeitende in Tschechien. Die Akquisition steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigung. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2025 erwartet.