Die Mission, Energiekosten für Haushalte zu senken, wolle man nun mit diesem strategischen Schritt weiter vorantreiben, erklärt Christian Deilmann, Mitgründer und Chief Product Officer von Tado. “Wir wollen für Kund*innen die Kosten nicht nur über den Energieverbrauch, sondern zusätzlich auch über smarte Energietarife auf ein Minimum reduzieren - und gleichzeitig helfen, die Energieversorgung in Europa erneuerbar aufzustellen." Beckmann passe daher „perfekt zu Tado, um die Weiterentwicklung gemeinsam voranzutreiben".



Philip Beckmann blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der europäischen Energiewirtschaft zurück. Nach dem Karrierestart bei der Boston Consulting Group hat er in den vergangenen zwölf Jahren in verschiedenen Führungspositionen die Transformation von E.ON Energie Deutschland mitgestaltet und das Wachstum im Unternehmens- und im Privatkund*innensegment vorangetrieben.



Das Thema Energieeffizienz habe sich dabei zu einer Leidenschaft entwickelt, der er sich bei Tado aus einer neuen Perspektive widmen kann. „Die Vision der Gründer, die Energiekosten in Haushalten durch ein effizientes Energiemanagement zu reduzieren, ist relevanter denn je. Die Notwendigkeit ist in der Breite der Bevölkerung angekommen, der Hebel ist groß", so Beckmann. Er freue sich sehr, in einer „so spannenden Zeit" zu Tado zu stoßen und als Teil des Teams die nächste Wachstumsphase gestalten zu dürfen, betont der neue CEO.

