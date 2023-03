Das Jahr 2022 war vom Krieg in der Ukraine geprägt, der nicht nur Angst in Europa auslöste, sondern auch die Energiemärkte ordentlich durcheinanderbrachte. Die fossilen Energieträger waren plötzlich nicht mehr der jahrzehntelange Garant für Stabilität und Wohlstand, sondern der Unsicherheitsfaktor Nummer eins. Die Energiepreise für Öl und Gas stiegen in lichte Höhen und heizten die Inflation in ganz Europa an. Im Herbst 2022 lag diese das erste Mal seit 40 Jahren bei über zehn Prozent. Die Folge war ein Sinken der Kaufkraft, immer mehr Menschen konnten sich die immer teurer werdenden Waren nicht mehr leisten.



Am deutlichsten war die Steigerung beim Heizen zu spüren. Die Energieversorger begannen Schritt für Schritt, die explodierenden Marktpreise an die Haushalte weiterzugeben, wobei die Erhöhung in vielen Fällen erst mit der nächsten Jahresabrechnung sichtbar wird. Es ist zu befürchten, dass der Jahresanfang 2023 ein Quartal der Tränen wird, mit satten Nachzahlungen bei Gas und Strom. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einer Erdgasheizung kann das viele hundert Euro Mehrkosten im Jahr bedeuten. Die Preiserhöhungen heißen für viele Haushalte, einmal weniger einkaufen gehen in den Supermarkt, weil man das Geld fürs Heizen braucht.