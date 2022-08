Neben den bewährten Präsenztrainings setzt Vaillant auch auf digitalisierte Lernformate. So wird gebündelte Expertise via Webinar standortunabhängig direkt ins Büro oder nach Hause geliefert. Dieses kompakte Format ermöglicht es den Teilnehmenden, live dabei zu sein sowie die Möglichkeit, unmittelbar Fragen an die Expert*innen richten zu können. Wer selbständig sein Wissen erweitern möchte, dem stehen im Vaillant FachpartnerNET interaktive „Online Trainings“ zur Verfügung. Die Anmeldung zu den Trainings läuft über das Vaillant FachpartnerNET.



Online-Registrierung für Vaillant FachpartnerNET: https://www.vaillant.at/fachpartner