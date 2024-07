Beim Verband der Installations-Zulieferindustrie (VIZ) freut sich über einen weiteren Neuzugang: Mit KSB tritt ein weiterer Pumpen- und Armaturenhersteller in den Verband ein.



Das Unternehmen mit Standort in Wiener Neudorf zählt 90 Mitarbeitende und bedient ein breites Anwendungsspektrum. Dieses reicht von Gebäude- und Industrietechnik über den Wassertransport und die Abwasserreinigung bis hin zu kraftwerkstechnischen Prozessen. Das Augenmerk liegt auf einem reibungslosen und energieeffizienten Betrieb der Anlagen mit Rücksicht auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Da sich auch der VIZ intensiv mit diesen Themen auseinandersetzt, will man diese Kompetenz und das Wissen künftig gemeinsam in die Branche und Ausbildung tragen.



