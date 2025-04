Der in Weiß Matt oder glänzend ausgeführte Mineralgusswaschtisch nimmt die Rechteckform der aufgesetzten Frontblende wieder auf. Die Beckenmulde geht hinten in eine fein profilierte Abkantung über und lässt beidseitig Ablageflächen. In Keramik wirkt der Waschtisch insgesamt etwas weicher und ist sowohl in Weiß als auch in Schwarz Matt erhältlich. In der Mineralguss-Ausführung ist der Waschtisch in den Breiten 80, 100, 120 und als Doppelwaschtisch in 140 cm verfügbar, in Keramik ist er von 80 cm bis zu einer Breite von 120 cm für den Doppelwaschtisch erhältlich.

Geanu so für die Farbwirkung von Moto wie der Waschtischunterschrank ist der passend zu allen Waschtisch-Breiten erhältliche, 2- bis 4-türige Spiegelschrank. Denn das bei allen Modellen integrierte offene Fach bietet über die Farbgestaltung der Nische ein zusätzliches Gestaltungselement. Erzielt wird dieser Effekt durch eine innenliegende Aufdopplung des weißen Korpus; die so entstehende Nischenauskleidung kann vom Außenkorpus getrennt gewählt werden, sodass der Spiegelschrank innen farbgleich oder in Variation zur Waschtischfront zu gestalten ist.