Mit einem neuen Format und unter dem Titel „VIZ Infodays“ sollen die Mitglieder des Verbandes der Installations-Zulieferindustrie (VIZ) zu ihren Kund*innen kommen. Die neue Veranstaltungsserie nach der ISH im April/Mai 2023 bringt Informationen und Wissen zu den Installateur*innen, Planer*innen und Architekt*innen.



Da es in der Branche im Moment oft an der Zeit für Messebesuche fehlt, will der VIZ seine Mitglieder nun zu den Unternehmen bringen. An den vier Standorten Graz, Wr. Neustadt, Hall in Tirol und Linz werden aktuell 18 Aussteller die Kunden auf einheitlichen Ständen mit regionalen Ansprechpartner*innen informieren. Neben Ausstellungen wird es Kurzvorträge über projektorientierte Umsetzungen geben; Fachbesucher*innen sollen insbesondere vom gemeinsamen Wissenstransfer profitieren.