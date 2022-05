"VIZ informiert" jetzt zwei weitere Schulen

Unter dem Titel "VIZ informiert" hat der Verband der Installations-Zulieferindustrie (VIZ) bereits mit neun Schulen eine Kooperation zur Wissensvermittlung abgeschlossen. Mit der HTL Mödling und der Landesberufsschule Wien sind nun zwei weitere Schulen beigetreten. Um Neuerungen und Erfahrungen aus der Praxis in die Schulen zu bringen, erhalten alle Schulen und eingetragenen Lehrenden monatlich eine Übersicht über die angebotenen Seminare und Webinare der VIZ-Mitglieder. Sie können dort in der Regel kostenlos teilnehmen. Zusätzlich bieten VIZ Firmen mit Schulen abgestimmte Inhalte für den Fachunterricht an.



Der Austausch funktioniert vice versa: Informationen der Schulen werden so auch unkompliziert an die VIZ Mitglieder weitergetragen. „Wir sind stolz, in so kurzer Zeit so weit gekommen zu sein. Die fehlenden drei Standorte werden wir hoffentlich auch noch heuer von der Kooperation überzeugen können“, blickt der zufriedene VIZ-Obmann Markus Riedl in die Zukunft. Aktuell umfasst die Kooperation neben den beiden Neuzugängen die Berufsschule Hallein, Berufsschule Innsbruck, HTL Jenbach, Berufsschule Linz, Berufsschule Mattersburg, HTL Mistelbach, HTL Pinkalfeld, HTL Vöcklabruck und Berufsschule Zistersdorf.