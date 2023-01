Fink will nicht nur den bisher eingeschlagenen Erfolgskurs fortzuführen, sondern besonders auch die Transformation zum Anbieter von nachhaltigen Systemlösungen forcieren. „Wir sehen es als unsere Verantwortung, mit unseren Systemen einen Beitrag für mehr Lebensqualität bei weniger Ressourcenverbrauch zu leisten,“ so Fink. Weitere Schwerpunkte seiner neuen Rolle sieht er in der stärkeren Wahrnehmung und Positionierung der PG Austria als attraktiver und zukunftssicherer Arbeitgeber in der Region Mürztal und des Produktionswerks Kapfenberg/Diemlach, in dem Bad- und Designheizkörper „Made in Austria“ gefertigt werden.



„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit einem engagierten und motivierten Team in die Zukunft zu gehen, denn wir haben viel vor. So planen wir nicht nur die Weiterentwicklung unseres umfangreichen Systemsortiments, sondern ebenso den Ausbau unserer Serviceleistungen. Speziell auf unser neues Schulungsangebot, das wir in diesem Jahr launchen werden, dürfen unsere Partner gespannt sein“, verrät Fink.

