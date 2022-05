Wilo Österreich bekommt einen neuen Geschäftsführer

Kammerhofer löst den langjährigen Geschäftsführer Gerhard Vogel, MBA ab, der die Gesamtverantwortung für die Wilo-Vertriebsregion Deutschland, Österreich und Schweiz innehat und die Geschäfte in Österreich in den vergangenen zwei Jahren interimsweise weiterführte. Man habe Kammerhofer einen neuen Geschäftsführer für sich gewonnen, der zu den Unternehmenswerten passe und die anstehende Herausforderungen bewältige, ist sich Vogel sicher.



In der Vergangenheit leitete Kammerhofer lokale Niederlassungen des schwedischen Konzerns Inwido in Großbritannien, Polen und Österreich. Zuletzt war der verheiratete Vater zweier Söhne für die oberösterreichische Peneder Gruppe tätig. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe“, so Kammerhofer zu seinem neuen Posten.