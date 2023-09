Mit 1. September 2023 gründeten Manuela Maurer-Kollenz, Simone Maier-Hülle und Mario Steinkellner die Rechtsanwaltskanzlei "M2S Rechtsanwälte GmbH". Die beiden erfahrenen Expertinnen und der Experten starten mit zwei Büros in Wien und Linz.



Das Büro in der Wiener Innenstadt konzentriert sich mit Manuela Maurer-Kollenz

und Simone Maier-Hüller auf Immobilienrecht. Beide verfügen über langjährige Berufserfahrung in allen Bereichen des Immobilienrechts und beraten vor allem mittlere und große Immobiliengesellschaften, aber auch Kleinunternehmen und Privatpersonen in allen Fragen des Immobilienrechts.

Das Tätigkeitsfeld der beiden Expertinnen umfasst Projektentwicklungen, Vertragsgestaltungen, komplexe Transaktionen, sämtliche gerichtliche Auseinandersetzungen rund um die Immobilie sowie Verwaltungsverfahren. Sie beraten bei nachhaltigen Immobilienprojekten, entwickeln Green Leases und alternative Wohnkonzepte wie betreutes oder gemeinschaftliches Wohnen.



Mit der Niederlassung in Linz unter der Leitung von Mario Steinkellner bietet die neue Kanzlei auch umfassende wirtschaftsrechtliche Beratung an.