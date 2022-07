Ob Zutrittsbeschränkungen, Videoüberwachung, Brand- oder Datenschutz, die Ansprüche an integrierte Sicherheitstechnik steigen im Gebäude der Zukunft. Deshalb ist Vernetzung + Sicherheit eines der Top-Themen auf der Light + Building Autumn Edition vom 2. bis 6. Oktober 2022 in Frankfurt. Während die Aussteller im Angebotsbereich Intersec Building Innovationen rund um die Sicherheit von Haus und Gebäuden präsentieren, sorgt das Intersec Forum vom 3. bis 6. Oktober 2022 für Fachwissen und Austausch unter Expert*innen.



Das Intersec Forum beginnt am zweiten Messetag der Light + Building Autumn Edition und begleitet die internationale Leitmesse für Licht und Gebäudetechnik in deren Angebotsbereich Intersec Building in Halle 8. Die inzwischen fünfte Konferenz für vernetzte Sicherheitstechnik bietet vier Konferenztage mit Expert*innenvorträgen und Diskussionen. Entscheidungsträger aus der Planung, Installation und dem Betrieb vernetzter sicherheitstechnischer Anlagen können sich fachliche mit Herstellern, Entwickler*innen und Forschenden austauschen.



In Diskussionsrunden, Fachvorträgen und Ausstellerpräsentationen geht es vom 3. bis 6. Oktober 2022 jeweils von 10 bis 16 Uhr um die Herausforderungen der integrierten Sicherheitstechnik im Gebäude der Zukunft. Die Vorträge werden simultan ins Englische übersetzt. Die Konferenzthemen auf einen Blick: