Die Wirkung von Licht auf Laune und Leistungsfähigkeit zeigt sich besonders deutlich im Winter, wenn die Tage kürzer und dunkler werden und man morgens nicht richtig in die Gänge kommt. Auch eine Dusche ist als Energiekick am Morgen oder Entspannungsmoment am Abend ein echter Stimmungsmacher. Mit dem gemeinsamen Lichtpartner Philips Hue lanciert hansgrohe ein Set für ein individuelle Wohlfühlmomente.