Brandschutz für alpines Großprojekt

Diese großräumige Betrachtung bannt die Gefahr der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes in und um die Seilbahnanlage. Als weitere Schutzvorkehrung wurde diese in der sogenannten „Betriebsart Brand“ ausgeführt. Dabei werden Sicherheitsfunktionen wie Stillstand oder reduzierte Geschwindigkeit, die im normalen Betrieb sinnvoll sind, bewusst übersteuert. Diese Betriebsart wird nur im Brandfall manuell durch die Betriebsleitung aktiviert und ermöglicht die schnellstmögliche Rückführung der Gondeln in die Stationen. Im Fall der „Kreischberg 10er“ sind bei einem Brandalarm alle Fahrgäste in den 181 Gondeln so innerhalb von 10-15 Minuten im nächstgelegenen Stationsgebäude in Sicherheit.