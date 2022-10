In einer aktuellen Studie hat das Austrian Institute of Technology (AIT) CO 2 -Einsparungspotenziale im Gebäudebereich – genauer in den Sektoren Einfamilienhaus sowie mehrgeschossiger Wohnbau im Bereich Heizung, Beleuchtung und Trinkwassererwärmung – in Österreich analysiert. Dabei lag der Schwerpunkt auf der wirtschaftlichen Durchführbarkeit von Sanierungsmaßnahmen, die eine Vernetzung der Technologien forcieren und dadurch Einsparungspotenziale nicht nur in der Planung, sondern auch im Gebäudebetrieb sichtbar und steuerbar machen.



Die größten Einsparungsmöglichkeiten ergaben sich im Bereich Heizung: Eine effiziente Regelung in Kombination mit einer ganzheitlichen Gebäudeautomation kann bei einer Sanierungsrate von fünf Prozent ein Einsparungspotenzial heben, das dem CO 2 -Ausstoß von mehr als 16.000 dieselbetriebenen Autos entspricht. Weitere Effizienzsteigerungen ergeben sich im Falle eine gesamtheitlichen energetischen Sanierung auch bei der Trinkwassererwärmung und Beleuchtung.