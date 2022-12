Bei Vorliegen besonderer Situationen kann es zur Optimierung der Lesbarkeit und zur Erhöhung der Übersichtlichkeit notwendig werden, dass Übersichts- bzw. Geschoßübersichts- bzw. Bediengruppenübersichtspläne angefertigt werden, welche ebenfalls in der TRVB 121/15 (O) beschrieben sind. Von den Brandschutzplanerstellern ist darauf zu achten, dass alle Geschoßpläne in einem einheitlichen Maßstab gezeichnet werden.



Falls, auf den Brandschutzplänen mehrere nicht aneinandergebaute Objekte dargestellt werden, die in ihrer Größe stark differieren, kann vom einheitlichen Maßstab abgewichen werden. In diesem Fall ist unbedingt auf jedem Plan in der Nähe der Maßleiste ein Vermerk „unterschiedlicher Maßstab“ anzubringen



Eine Teilung der einzelnen Geschoße auf mehrere Einzelpläne ist zulässig. Dabei müssen zumindest nachstehende Eintragungen vorgenommen werden:

Angabe im Plankopf (z.B. Erdgeschoß / Teil 1 usw..)

Eine verkleinerte Gesamtdarstellung des Geschoßes mit Kennzeichnung des jeweils dargestellten Planinhaltes in der Nähe des Nordpfeiles

Angabe des Anschlussplanes

Die Pläne sind mit einem Übergriff zu zeichnen.

Ab 4 Plänen pro Ebene ist ein Geschoß-Übersichtsplan erforderlich. Dieser kann das Format A3 überschreiten und muss alle wesentlichen Brandschutzsymbole (z.B. baulicher Brandschutz, betriebstechnischer Brandschutz, Gefahrenstellen, Entrauchungsanlagen, erweiterte Löschhilfe, besondere Gefahren) in gut leserlicher Form enthalten.



Um Entfernungen (Abstände) richtig abschätzen zu können sind sämtliche Pläne mit einer Maßleiste oder einem Randraster zu versehen, welche 20 Meter oder ein Mehrfaches davon darstellen müssen. Der Hauptzugang in jedes Objekt ist am unteren Blattrand zu situieren. Falls es für eine bessere Darstellung erforderlich ist, kann der Hauptzugang am rechten Blattrand situiert werden.

Bei der Erstellung eines Brandschutzplans ist unbedingt darauf zu achten, dass der Lageplan und alle Geschoßpläne in identischer Ausrichtung gezeichnet werden. Falls die Ausrichtung der Geschoßpläne vom Lageplan abweicht, ist dies durch einen Hinweis in der Form „Geänderte Drehrichtung im Vergleich zum Lageplan“ anzugeben. Die kartographische Richtung muss durch einen nach Norden gerichteten Pfeil in der rechten oberen Planecke erkennbar sein. In den Planköpfen und am Deckblatt ist zumindest die Einsatzadresse (Hauptzugang für die Feuerwehr – Standort des Feuerwehr-Schlüsselsafes) anzugeben.

Zur Erhöhung der Übersichtlichkeit sind in den Brandschutzplänen nachstehende Farben zu verwenden: