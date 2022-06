FläktGroup goes Lakeside

Zwischen dem Kitzsteinhorn und dem Zeller See verbindet das Lakeside Luxury alpinen Lifestyle mit österreichischer Gemütlichkeit. Die Lakeside Luxury Apartments in Zell am See dienen als Erholungsort, jedes Apartment hat mindestens einen Balkon oder eine Terrasse. Die Penthäuser verfügen über eine eigene Sauna und sind mit einer Klimaanlage ausgestattet.



Gemeinsam mit dem Planungsbüro Kaiser-Tech und Hauschild Installationen hat die FläktGroup auf qualitative Materialien in der modernen Raumgestaltung gesetzt. Die Wahl fiel auf Diamond Wandgeräten von Mitsubishi Electric, mit denen sich anspruchsvolle Raumkonzepte verwirklichen lassen, ohne auf eine effiziente Klimatisierung verzichten zu müssen.