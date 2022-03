Die Regelventile und Mischer von Resideo kommen seit Jahrzehnten in unterschiedlichen hydraulischen Anwendungen im Fernheizungs-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimabereich zum Einsatz. Nun wurde das Sortiment aktualisiert und in diesem Zusammenhang auch der bekannte Name „Centra“ wieder eingeführt. Nach dem Motto „Gut gemischt ist halb geregelt" übernehmen Mischer oder Ventile als Stellglieder innerhalb der hydraulischen Schaltung die Aufgabe der Rücklaufbeimischung in den Vorlauf.