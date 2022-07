Kältetechnik begegnet uns auf Schritt und Tritt. Abgesehen vom Kühl- und Gefrierschrank im Haushalt, findet die Technik im gewerblichen und industriellen Bereich Anwendung. Darunter etwa die Gastronomie- und Lebensmittelbranche, die Pharmaindustrie und Medizintechnik. Die zunehmende Vielfalt verderblicher Waren und weite logistische Wege führen zu einem erhöhten Bedarf an Kälteanlagen. Der Haken an der Sache: Ein Großteil synthetischer Kühlmittel, die dabei verwendet werden, sind gefährlich für Mensch und Umwelt. Umso wichtiger ist die Überwachung von Anlagen, um zu verhindern, dass Gase in die Atmosphäre gelangen. Soll ein hohes Maß an Sicherheit erreicht werden, werden Gaswarneinrichtungen für Lecküberwachung und Explosionsschutz eingesetzt. Damit sollen das Entweichen von Kältemittel und die Entstehung gesundheitsschädlicher bzw. explosionsgefährdeter Bereiche an repräsentativen Stellen erkannt werden.