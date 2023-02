Der britische Hersteller Adey, Spezialist für sauberes Heizungswasser, hat zum Schutz vor magnetischen und nicht-magnetischen Ablagerungen in größeren Heizungsanlagen seinen Magnetflussfilter „MagnaClean Professional 2XP“ um ein größeres Anschlussgewinde optimiert. Das nun 1 ¼ Zoll messende Außengewinde an den Ein- und Ausgangsventilen vermindert den Druckverlust und macht ihn für die Hydraulik in Anlagen mit Wärmepumpen besonders gut geeignet. Die 1“ Variante ist weiterhin erhältlich.