Neue Doppelspitze für Wolf

Wolf, Systemanbieter für Heizungs- und Klimasysteme, hat Mitte März 2022 seine Geschäftsführung als Doppelspitze neu besetzt: Samantha Stangl wurde in die Geschäftsführung bestellt und verantwortet nun kaufmännischen Agenden, Personalwesen, Logistik und IT. Stangl hat nach der HTL Neufelden mit Schwerpunkt Betriebsinformatik ihr Studium der Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt Unternehmensrecht in Linz absolviert und startete parallel dazu ihre Karriere bei Wolf.



Für die Agenden Vertrieb, Marketing und Kundendienst in den Bereichen Heizung und Lüftung ist Florian Bouchal ab sofort in der Geschäftsführung zuständig. Bouchal hat nach der HTL für Mechatronik sein Betriebswirtschaftsstudium in Linz absolviert. Danach führte ihn sein beruflicher Werdegang über verschiedene nationale und internationale Führungspositionen in Vertrieb und Marketing des globalen Maschinenproduzenten Hilti und in die Lebensmittelbranche als Produktionsleiter. Bisheriger Geschäftsführer Christian Mayer verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch und wird bis 15. April 2022 noch die Übergabe sicherstellen.