Neue Gesichter im Hoval-Verkaufsteam

Mit Mai 2022 ist Geza Pal in einer Doppelfunktion bei Hoval tätig. Der 31-Jährige verantwortet als Projektmanager Industrie die Planung und Durchführung von Großprojekten im Industriebereich. Dabei steht er sowohl Unternehmen als auch Fachleuten in Architektur und Planung beratend zur Seite und begleitet Großprojekte ganzheitlich durch alle Phasen. Als Produktmarktmanager Wassererwärmer zählen die Marktbeobachtung und das Training der Verkaufsteams zu seinen Aufgaben. Bei Hoval durchlief der Branchenexperte bereits mehrere Stationen: 2014 startete er im technischen Verkauf im Innendienst, bevor er 2019 als Segmentmanager Gewerbeobjekte in den Außendienst wechselte. „Ich war schon immer beruflich ambitioniert und freue mich, gemeinsam mit Hoval zu wachsen", so Pal.