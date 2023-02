Zum Jahreswechsel ging die Entwicklungsleitung von Efficient Energy von Klaus Gebauer an Daniel Porzig über. Klaus Gebauer war während seiner Tätigkeit beim bayrischen Herstellers klimafreundlicher Kältemaschinen mit dem Aufbau der Serienentwicklung betraut. Mit Daniel Porzig übernimmt nun im Zuge des geplanten Generationswechsels ein Tribologie-Experte die Leitung der Entwicklung.

Experte für Turbomaschinen, Tribologie und Hochtemperaturelektronik

Der Maschinenbauingenieur promovierte im Bereich Hochgeschwindigkeitsgleitlagerungen für Turbomaschinen. Vor seinem Einstieg bei Efficient Energy im April 2021 war er mehr als sechs Jahre in verschiedenen leitenden Positionen in der Technologieentwicklung bei Baker Hughes, einem Komplettanbieter von integrierten Ölfeldprodukten, beschäftigt. „Ich möchte mein Wissen und meine Erfahrung für die Entwicklung von Technologien einsetzen, die uns als Gesellschaft und noch Generationen nach uns dabei helfen, weiterhin einen lebenswerten Planeten bewohnen zu können“, erklärt Porzig. Er übernimmt bei Efficient Energy die gesamte Entwicklungsabteilung mit mehr als 30 Mitarbeitern. Porzig ist Experte in den Bereichen Turbomaschinen, Tribologie (Reibungslehre) und Hochtemperaturelektronik. Bei Efficient Energy verantwortet er nun die technische Weiterentwicklung von Kältemaschinen, die Wasser als klimaneutrales Kältemittel einsetzen. „Der Fokus meiner Aufgabe wird in der Vergrößerung der Produktpalette sowie der Erweiterung des Anwendungsbereichs der Bluezero®-Technologie liegen,“ so Porzig. „Nach meiner Zeit als R&D-Teamleiter der Kerntechnologien bei Efficient Energy ist der Schritt zum Gesamt-Entwicklungsleiter eine Herausforderung, der ich mich gerne stelle." Er freue sich darauf, den gemeinsam eingeschlagenen Kurs für die Entwicklung fortzuführen.

Einzug in die Geschäftsleitung

Daniel Porzig folgt Klaus Gebauer auch als Teil der Geschäftsleitung nach, die neben ihm Georg Dietrich als CEO und Thomas Bartmann als Leitung Vertrieb, Marketing & Service bilden. „Wir bedanken uns bei Klaus für seine hervorragende Arbeit und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", schließt Dietrich.