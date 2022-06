Photovoltaik-Zubau verdoppelt - aber nicht überall

Der jährliche Bericht Innovative Energietechnologien in Österreich, Marktentwicklung 2021 des Klimaschutzministeriums belegt, was die Rückmeldungen aus der Branche bereits vermuten ließen. 2021 wurden so viele Photovoltaik-Anlagen zugebaut wie nie zuvor.

740 Megawattpeak (MWp) kamen im vergangenen Jahr neu hinzu – damit wurde der PV-Zubau des Jahres davor (2020) mehr als verdoppelt. Dieser Rekordzubau stellt eine gute und wichtige Ausgangsbasis für den Weg zur Energieunabhängigkeit dar, sagt der Bundesverband Photovoltaic Austria. Wehrmutstropfen dabei ist, dass der Fortschritt bei der Sonnenstromerzeugung in den Bundesländern jedoch sehr unterschiedlich ausgefallen ist.