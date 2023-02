Entsorgungsbetriebe und kommunale Bauhöfen haben bis dato ihre liebe Not mit der korrekten Beurteilung von Dämmstoffplatten, die Fassadenprofis, Heimwerker*innen und Häuslbauer*innen loswerden wollen. Zu groß ist die Verwirrung um optische Erkennungsmerkmale, Brandschutz- und chemische Inhaltstoffe von expandierten Polystyrol-Hartschaumstoffen (EPS) und extrudiertem Polystyrol-Hartschaumstoffen (XPS). Nicht selten wird man mitsamt Dämmstoffplatten wieder nach Hause geschickt. Argumente wie, es handle sich um einen Problemstoff, oder die Empfehlung, das Materials zu zerkleinern und in den Hausmüll zu werfen, haben nun ausgedient. Zumindest was Dämmstoffabfälle aus EPS - und gewisse aus XPS - anbelangt.

„Mit der Veröffentlichung von Leitfaden und Merkblatt durch das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie steht der Branche seit kurzem ein profundes Nachschlagwerk zur Verfügung, das – Anwendung vorausgesetzt – uns viel Ärger und leere Kilometer ersparen und einen entscheidenden Beitrag zur Aufbereitung von Dämmstoffabfällen leisten wird", freut sich Clemens Demacsek, Geschäftsführer der GPH Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum über das gelungene Endprodukt. Er erklärt weiter, dass er Leitfaden den chemikalien- und abfallrechtlichen Rahmen erläutere, die Eigenschaften von Dämmstoffen beschreibe, die in der EU hergestellt wurden, und die Regeln für deren korrekte abfallrechtliche Einstufung behandle.